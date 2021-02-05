По информации источника, 21-летний футболист завтра, 7 февраля, должен вылететь в Москву для завершения перехода в "армейский" клуб. Отмечается, что норвежец уже попрощался с партнерами по команде.
Ранее появилась информация, что "Стабек" и ЦСКА достигли договоренности по трансферу, сторонам осталось лишь согласовать детали личного контракта игрока. Сумма сделки оценивается в 1-1,5 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Норвегии Бохинен принял участие в 24-х матчах, в которых забил 5 голов (2 из них с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
Источник: FootballNerd.no
Источник: 7 февраля Бохинен прилетит в Москву для завершения перехода в ЦСКА
Стали известны подробности возможного перехода полузащитника норвежского "Стабека" Эмиля Бохинена в ЦСКА.
Фото: Getty Images
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