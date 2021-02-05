"У нас есть не только список игроков, но и сами клубы продолжают предлагать своих воспитанников. Спасибо всем, кто откликнулся, обратная связь со всеми клубами есть. Фамилии игроков пока назвать не могу, но там игроки как из топ-клубов, так и из середняков", - цитирует Первушина "Чемпионат".
Напомним, что "Тамбов" столкнулся с финансовыми трудностями, которые поставили под угрозу продолжение их участия в Российской Премьер-Лиге. Однако 4 февраля на исполкоме РФС представители РПЛ составили дорожную карту по выводу клуба из кризиса. В частности, они предлагают "волкам" своих футболистов в аренду.
21 февраля "Тамбову" предстоит выездной матч 1/8 финала Кубка России с "Локомотивом", а 26 февраля клуб встретится дома с "Ротором" в рамках 20-го тура РПЛ.
Главный тренер "Тамбова": клубы продолжают предлагать игроков
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин рассказал о ситуации с футболистами в команде.
Фото: ФК "Тамбов"
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