Рефери РПЛ Павел Кукуян не будет работать на международных встречах в 2021 году, сообщают СМИ.
По данным источника, недавно вошедший в число судей ФИФА 38-летний арбитр не смог сдать экзамен по английскому языку. Возможность сдать экзамен повторно появится только в начале 2022 года.
В текущем сезоне Кукуян работал на 10 матчах РПЛ и 1 ФНЛ, назначил 6 пенальти и показал 64 желтые карточки, 4 из которых привели к удалениям.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: Кукуян не сдал экзамен ФИФА по английскому языку и не допущен к судейству международных матчей
Российский арбитр ФИФА Павел Кукуян провалил экзамен по английскому языку и не сможет работать на международных матчах до 2022 года.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!