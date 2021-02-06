Источник: Кукуян не сдал экзамен ФИФА по английскому языку и не допущен к судейству международных матчей

Российский арбитр ФИФА Павел Кукуян провалил экзамен по английскому языку и не сможет работать на международных матчах до 2022 года.

Фото: ФК "Зенит"