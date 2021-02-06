Источник: Кукуян не сдал экзамен ФИФА по английскому языку и не допущен к судейству международных матчей

Российский арбитр ФИФА Павел Кукуян провалил экзамен по английскому языку и не сможет работать на международных матчах до 2022 года.
Фото: ФК "Зенит"
Рефери РПЛ Павел Кукуян не будет работать на международных встречах в 2021 году, сообщают СМИ.

По данным источника, недавно вошедший в число судей ФИФА 38-летний арбитр не смог сдать экзамен по английскому языку. Возможность сдать экзамен повторно появится только в начале 2022 года.

В текущем сезоне Кукуян работал на 10 матчах РПЛ и 1 ФНЛ, назначил 6 пенальти и показал 64 желтые карточки, 4 из которых привели к удалениям.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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Теги: Кукуян
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