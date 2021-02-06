Колосков отметил, что выступает против отправления игроков в "Тамбов" на правах аренды.
"Вопрос очень непростой. Я против того, чтобы клубы в пожарном порядке отдавали своих футболистов в аренду "Тамбову", - сказал Колосков.
Также он объяснил, почему выступает против варианта, согласно которому за "Тамбов" будут играть в аренде футболисты из других клубов РПЛ.
"Ведь что сейчас получается? У "Тамбова" нет денег, но если они берут игрока в аренду, то все равно ему надо платить зарплату? Никто же не поедет туда задаром. Получается финансовая нагрузка ляжет на условные "Спартак", ЦСКА. Но это уже какая-то фикция!" - заявил почетный президент РФС.
Отметим, что "Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы. Существовал риск снятия команды с нынешнего розыгрыша РПЛ. Вместе с тем, по последним данным, "Тамбов", вероятно, доиграет сезон.
В текущем розыгрыше РПЛ "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице (13 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Колосков: я против того, чтобы клубы в пожарном порядке отдавали своих игроков в аренду "Тамбову"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об идее ряда клубов РПЛ помочь "Тамбову" - в частности, отправить в клуб игроков на правах аренды до конца сезона.
Фото: "Чемпионат"
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