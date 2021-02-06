Колосков: я против того, чтобы клубы в пожарном порядке отдавали своих игроков в аренду "Тамбову"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об идее ряда клубов РПЛ помочь "Тамбову" - в частности, отправить в клуб игроков на правах аренды до конца сезона.

Фото: "Чемпионат"