По данным источника, "Сочи" искал усиление на позицию центрального защитника и остановился на кандидатуре Прохина. Отмечается, что 19-летний игрок близок к аренде в "Сочи". Вероятно, соглашение будет рассчитано до конца сезона.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Прохин провел за "Зенит" пять матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
Источник: Прохин близок к аренде в "Сочи"
Защитник "Зенита" Данила Прохин может перейти в "Сочи".
Фото: "Зенит"
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