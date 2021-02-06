Семин отметил, что не видит смысла в том, чтобы многие игроки переходили в зарубежные клубы.
"Я не совсем вижу смысл бесконечных отъездов. Когда игроки едут в Англию, Испанию или Италию в хорошие клубы, то это хорошо. А когда переход ради перехода, то это уже для людей, которые находятся вокруг игроков. И они явно делают нашу лигу слабее", - сказал Семин.
Отметим, что в конце января в "Фиорентину" из "Спартака" перешел форвард Александр Кокорин. Накануне он дебютировал за команду из Флоренции в матче 21-го тура Серии А с "Интером" (0:2). Кокорин вышел на замену на 74-й минуте и не отличился результативными действиями.
Источник: Р-Спорт
Семин: не вижу смысла в массовом отъезде футболистов из РПЛ. Переход ради перехода делает наш чемпионат слабее
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об отъезде футболистов из РПЛ.
Фото: РИА Новости
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