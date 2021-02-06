Агент: вероятность перехода Прохина в "Сочи" действительно есть

Василий Голяна, агент защитника "Зенита" Данилы Прохина, высказался о возможном переходе игрока в "Сочи".
Фото: "Зенит"
Ранее СМИ сообщили, что Прохин близок к переходу в "Сочи" на правах аренды. Агент защитника заявил, что вероятность перехода игрока в сочинский клуб действительно есть. По его словам, Прохин заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в "Сочи".

"Вероятность перехода Прохина на правах аренды в "Сочи" действительно есть. Но самих переговоров как таковых еще даже нет. До условий еще далеко. Пока есть лишь интерес со стороны обоих клубов в этой сделке, и есть интерес со стороны игрока", - заявил Голяна.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 19-летний Прохин поучаствовал в пяти матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: Sport24

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Теги: Прохин Зенит Сочи
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