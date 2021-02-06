"Сборы всегда оцениваются по играм, а не по ходу сборов. Сами сборы всегда проходят хорошо. Решение Тедеско? Не комментирую", - приводит слова Федуна Sport24.
"Спартак" после 19-и туров Российской Премьер-Лиги занимает 3-е место, имея в своем активе 35 очков. Отставание красно-белых от лидера турнирной таблицы "Зенита" составляет 6 баллов. Ближайший официальный матч московского клуба состоится 20 февраля. "Спартак" на выезде сыграет с "Динамо" в рамках 1/8 финала Кубка России.
Федун - об уходе Тедеско: не комментирую
Владелец "Спартака" Леонид Федун отказался давать комментарии по поводу решения главного тренера красно-белых Доменико Тедеско не продлевать с клубом истекающий по окончании сезона контракт.
Фото: ФК "Спартак"
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