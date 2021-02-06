"Мне нравятся его трудолюбие и любовь к футболу. Рад, что он поддерживает реноме чешского футбола в России. Думаю, он может заиграть в Англии через год или два. Алекс заметно вырос за последние годы. Крал может стать лидером "Спартака", и вот тогда уже будет уместно переходить в более сильную лигу", — цитирует Ярошика "Матч ТВ".
Напомним, что в СМИ неоднократно сообщалось об интересе к 22-летнему игроку со стороны клубов чемпионата Англии. В частности, речь шла о "Вест Хэме" и "Лидс Юнайтед".
Крал перешел в "Спартак" в сентябре 2019 года из пражской "Славии" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на его счету 19 матчей, в которых он отметился тремя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.
Ярошик: Крал может стать лидером "Спартака"
Экс-игрок ЦСКА и "Челси" Иржи Ярошик высказался о полузащитнике "Спартака" и сборной Чехии Алексе Крале.
Фото: ФК "Спартак"
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