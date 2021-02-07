Классон опроверг данные, согласно которым его контракт с "Краснодаром" истекает ближайшим летом. По словам игрока, ранее он продлил соглашение до середины 2022 года.
"Давайте внесем ясность. Не знаю, с чьей руки пошла гулять информация, будто у меня этим летом истекает соглашение с "Краснодаром". В 2020 году я продлил контракт до середины 2022-го", - сообщил Классон.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Классон принял участие в 14 матчах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Классон: я продлил контракт с "Краснодаром" до середины 2022 года
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон раскрыл детали своего соглашения с клубом.
Фото: "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!