Классон: я продлил контракт с "Краснодаром" до середины 2022 года

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон раскрыл детали своего соглашения с клубом.
Фото: "Краснодар"
Классон опроверг данные, согласно которым его контракт с "Краснодаром" истекает ближайшим летом. По словам игрока, ранее он продлил соглашение до середины 2022 года.

"Давайте внесем ясность. Не знаю, с чьей руки пошла гулять информация, будто у меня этим летом истекает соглашение с "Краснодаром". В 2020 году я продлил контракт до середины 2022-го", - сообщил Классон.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Классон принял участие в 14 матчах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Краснодар Классон
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