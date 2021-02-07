Команда из Латвии на тренировочных сборах в Дубае провела товарищеский матч и с сине-бело-голубыми, и с красно-белыми. Обе встречи закончились для "Риги" поражением с одинаковым счетом 4:0.
"По силам "Зенит" и "Спартак" одинаковы, с хорошими игроками в составе, хорошо комбинируют. Для "Риги" матчи против российских топ-клубов – это очень хорошо, мы специально выбираем такие спарринги, чтобы наша команда не боялась европейских соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы", - приводит слова Пронина "Р-Спорт".
"Зенит" по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав за 19 туров 41 очко. "Спартак" располагается на 3-й строчке с 35-ю зачетными баллами.
Гендиректор "Риги" сравнил "Зенит" и "Спартак"
Фото: ФК "Спартак"
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