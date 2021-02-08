- Правда ли, что этим летом могу оказаться в голландской лиге? С таким же успехом можно допустить, что останусь в российской, которая, по моему мнению, сильнее голландской. Если уж уходить, то в более рейтинговый чемпионат, а таких в Европе всего пять. С Португалией шесть? Нет, эта лига меня не привлекает, - цитирует Классона Matchtv.ru.
29-летний атакующий полузащитник Виктор Классон выступает за "Краснодар" с января 2017 года, его предыдущим клубом был шведский "Эльфсборг". В составе "быков" шведский вингер провел 114 матчей, в которых отличился 38 забитыми голами и 27 результативными передачами. В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает седьмую строчку, уступая Испании, Англии, Италии, Германии, Франции и Португалии.
Классон: более рейтинговых чемпионатов, чем российский, в Европе всего пять
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон ответил на вопрос о своем возможном переходе в клуб из чемпионата Нидерландов.
Фото: ФК "Краснодар"
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