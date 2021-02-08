Классон: более рейтинговых чемпионатов, чем российский, в Европе всего пять

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон ответил на вопрос о своем возможном переходе в клуб из чемпионата Нидерландов.

Фото: ФК "Краснодар"