- Огорчает ли ситуация со сборной Украины? Не буду скрывать - я очень скучаю по сборной. Мне не надо ничего объяснять - я все прекрасно понимаю. Со своей стороны могу только играть, показывать качественный футбол. А как сверху решат - так и будет. Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить. При этом футболисты двух стран между собой прекрасно общаются, просто этого никто не знает, - приводит слова Ордеца "Чемпионат".
28-летний центральный защитник московского "Динамо" Иван Ордец во времена выступлений за донецкий "Шахтер" провел за сборную Украины 12 матчей, в которых забил 1 гол. После перехода в российский клуб в июле 2019 года Ордец перестал получать вызовы в национальную команду, как и другой украинский экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий, в настоящее время выступающий за "Зенит".
Ордец - об Украине: диванные эксперты рассказывают, как жить, хотя футболисты двух стран прекрасно общаются
Защитник "Динамо" Иван Ордец ответил на вопрос о своем отношении к сборной Украины.
Фото: Getty Images
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