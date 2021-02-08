Адвокат Широкова: пожелание Романа для общественных работ? Дегустатор в кондитерском цехе

Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы бывшего игрока сборной России Романа Широкова, высказался о решении апелляционного суда по делу об избиении судьи Никиты Данченкова.
Фото: Instagram Романа Широкова
Адвокат сообщил, что суд оставил приговор Широкову без изменений. Экс-игроку сборной предстоит выплатить штраф в 100 тысяч рублей, а также провести 100 часов общественных работ. Лялин отметил, что Широков пока не приступил к работам. Также он сообщил, что зарплата Широкова составляет 30 тысяч рублей. При этом Роман намерен выплатить штраф, добавил адвокат.

"Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения: 100 часов общественных работ, 100 тысяч штраф. Приступили ли к работам? Еще нет, к сожалению, процедура такая, что документы отсюда будут отправлять в суд, который выносил приговор. Там подготовят документы в местные органы исполнения наказания. И тогда они определят, как будет осуществляться наказание.

Что касается штрафа, к сожалению, Роман Николаевич не очень хорошо работает, так что его зарплата уменьшена до 30 тысяч рублей. С этой зарплаты он обязательно всё выплатит, как положено по закону", - заявил Лялин.

Также он сообщил, что Широков хотел бы отработать 100 часов в кондитерском цехе.

"Пожелание? В кондитерском цехе, дегустатором. Бухать — он не бухает. В винный погреб дегустатором не пойдет", - сказал адвокат.

Источник: Чемпионат



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Теги: Широков
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