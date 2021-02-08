По данным источника, сумма трансфера составит 15 миллионов рублей и процент от последующей продажи игрока (если за него заплатят более 15 млн рублей).
Напомним, что Тугарев перешел в "Ростов" в октябре минувшего года на правах аренды. Соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.
Тугарев - воспитанник "Локомотива". Он был переведен в основной состав команды в 2019 году. Контракт игрока с "Локо" рассчитан до конца 2022 года.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Тугарев провел за "Ростов" восемь матчей и забил один гол.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Ростов" выкупит Тугарева у "Локомотива"
"Ростов" намерен выкупить у "Локомотива" полузащитника Романа Тугарева.
Фото: "Локомотив"
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