Эджуке отметил, что внимательно следит за выступлениями нападающих "Пари Сен-Жермен" Неймара и Килиана Мбаппе. По словам форварда ЦСКА, он старается учиться у этих игроков.
"Чтобы стать большим игроком, нужно заработать хорошую статистику. Поэтому я каждый день работаю не только над всеми компонентами успешной обводки, но и над острыми передачами и ударами.
Помимо этого, внимательно наблюдаю за признанными звездами, например, за Неймаром и Мбаппе. Потому что практически каждое их действие на поле приносит пользу команде. Это и есть ориентир! Стараюсь учиться у них и что-то переносить на свою игру", - заявил Эджуке.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Эджуке поучаствовал в 14 матчах, забил два гола и сделал один голевой пас.
Источник: Bobsoccer
Эджуке: внимательно наблюдаю за Неймаром и Мбаппе. Их действия на поле - мой ориентир
Форвард ЦСКА Чидера Эджуке рассказал, на каких игроков старается ориентироваться.
Фото: РПЛ
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