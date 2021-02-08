"Химки" хотят продлить контракт Глушакова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что "Химки" хотят продлить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

Фото: ФК "Химки"

— Мы хотели бы оставить Дениса у нас в составе. Думаю, мы договоримся, — цитирует Терюшкова РБ-Спорт.



34-летний Глушаков выступает в составе подмосковного клуба с октября 2020 года, проведя за это время 10 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.