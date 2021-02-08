Дюков - о ситуации в "Тамбове": безусловно, это не очень хорошая ситуация для РПЛ

Президент РФС Александр Дюков высказал мнение о непростой финансовой ситуации в "Тамбове".
Фото: ФК "Тамбов"
"Безусловно, это не очень хорошая ситуация для премьер-лиги и всего российского футбола. Нужно искать решение. Знаю, что как Тамбовская область, клуб "Тамбов", так и премьер-лига с рядом клубов пытаются найти решение и помочь "Тамбову" завершить этот сезон.

Что произошло? Вы понимаете, и РПЛ, и РФС — мы можем ужесточить требования лицензирования, в том числе те требования, которые касаются финансовой составляющей, и требовать жесткие финансовые гарантии со стороны клубов. Но мы должны понимать, что, пожалуй, только половина клубов премьер-лиги в состоянии выполнить эти условия. Поэтому резкое ужесточение требований лицензирования приведет к сокращению количества команд, которые участвуют в нашем чемпионате", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".

В "Тамбове" сложная финансовая ситуация. У команды есть задолженность по заработной плате перед игроками. Тамбовчанам из-за этого запрещено регистрировать новых футболистов. Ранее сообщалось, что на контракте у "Тамбова" осталось восемь игроков. Клуб подал иск о признании его банкротом и близок к снятию с текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги.

На прошлой неделе стало известно, что "Тамбову" будет оказана помощь для того, чтобы доиграть чемпионат. Сообщалось, что некоторые клубы РПЛ готовы отдать тамбовской команде игроков в бесплатную аренду до конца сезона.

"Тамбов" занимает 16-е место в таблице чемпионата России. Тамбовчане набрали 13 очков в 19-ти матчах.

Первый официальный матч "Тамбов" должен провести против "Локомотива" в 1/8 финала Кубка России. Игра состоится в Москве 21 февраля и начнется в 17:00 мск.

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Теги: Дюков Тамбов
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