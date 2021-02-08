Маслов рассказал, что недавно продал свой самокат, на котором, в частности, ездил домой после матчей. Игрока спросили, собирается ли он теперь купить автомобиль.
"Зачем? Опять буду на самокате. Так просто удобнее. У меня права есть, но машину не покупаю — не нужна. Если что, есть у девушки — когда нужно, она меня возит", - заявил Маслов.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Маслов принял участие в 17 матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Защитник "Спартака" Маслов: зачем мне покупать автомобиль? Буду ездить на самокате
Защитник "Спартака" Павел Маслов рассказал, почему не хочет покупать автомобиль.
Фото: "Спартак"
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