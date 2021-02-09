— Вернется ли к работе в клубе? Мы даже не разговариваем на эту тему. Сейчас он просто рядом с командой. Никакой ясности нет, но, как говорится, мяч на стороне Газизова, — цитирует Шайбекова "Чемпионат".
Шамиль Газизов был генеральным директором "Уфы" с 2012 по 2020 год. Летом прошлого года функционер перешел на аналогичную должность в московском "Спартаке", где отработал до декабря, после чего покинул пост.
"Уфа" в нынешнем розыгрыше чемпионата России набрала 13 очков в 19 турах и идет на предпоследней строчке.
Гендиректор "Уфы" — о возвращении Газизова: мяч на его стороне
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков прояснил ситуацию вокруг Шамиля Газизова и клуба.
Фото: ФК "Уфа"
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