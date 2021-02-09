Гендиректор "Уфы" — о возвращении Газизова: мяч на его стороне

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков прояснил ситуацию вокруг Шамиля Газизова и клуба.
Фото: ФК "Уфа"
— Вернется ли к работе в клубе? Мы даже не разговариваем на эту тему. Сейчас он просто рядом с командой. Никакой ясности нет, но, как говорится, мяч на стороне Газизова, — цитирует Шайбекова "Чемпионат".

Шамиль Газизов был генеральным директором "Уфы" с 2012 по 2020 год. Летом прошлого года функционер перешел на аналогичную должность в московском "Спартаке", где отработал до декабря, после чего покинул пост.

"Уфа" в нынешнем розыгрыше чемпионата России набрала 13 очков в 19 турах и идет на предпоследней строчке.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уфа Шайбеков Газизов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Манчестер Юнайтед" в дополнительное время обыграл "Вест Хэм" и вышел в 1/4 Кубка Англии
"Лион" забил пять мячей в ворота "Аяччо" в Кубке Франции
"Реал" обыграл "Хетафе" и оторвался от "Барселоны" в таблице Ла Лиги
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии
Гендиректор "Уфы" — о возвращении Газизова: мяч на его стороне
Бояринцев — о работе на ТВ: я себя вижу поближе к полю, хочу быть в гуще событий
Селезнев - о президенте Украины: Зеленскому очень тяжело, он попал под пресс 1
"Локомотив" показал самые интересные моменты контрольной игры с "Краснодаром-2" (видео)
IFFHS: Месси – лучший игрок десятилетия, Роналду и Иньеста - в тройке
"Рубин" показал самые интересные моменты товарищеского матча с "Нижним Новгородом" (видео)
Матч 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" — "Арсенал" пройдет в Риме
Миранчук и Коваленко вошли в заявку "Аталанты" на полуфинал Кубка Италии с "Наполи"
Источник: "Нижний Новгород" арендует полузащитника "Локомотива"
Джикия: я сделаю все, чтобы Хабиб сыграл в футбол на профессиональном уровне 2
"Ювентус" - "Интер". Роналду, Лукаку и Эриксен начнут матч с первых минут
Головин попал в заявку "Монако" на матч Кубка Франции
Джикия: где Промес? Надеюсь, скоро 1
"Локомотив" разгромил "Краснодар-2" в товарищеском матче на сборе в Марбелье
Малком опять травмирован, "Спартак" судится с "Тамбовом", Месси в форме ПСЖ. Главное за 9 февраля
Главный тренер "Ривер Плейт": Дриусси прилагает усилия, чтобы вернуться
Вице-президент "Шахтера": Донбасс был и будет украинским 5
Защитник "Зенита" Сазонов рассказал о разговоре с Семаком
Официально: Каррера стал главным тренером "Бари" 6
Источник: апелляцию "Спартака" на дисквалификацию Тедеско рассмотрят 17 февраля
"Милан" и 39-летний Ибрагимович хотят заключить новое соглашение 4
21-летний вингер "Барселоны" купил машину за 22 млн рублей после первого гола за клуб 5
"У Андрея всё на месте". "Зенит" опубликовал разминку Лунева с отсылкой к спору Быстрова и Семенович (видео)
В "Ахмате" рассказали, как снижается нагрузка у игроков с приближением РПЛ
"Уфа" с минимальным счетом обыграла "Торпедо"
Источник: Малком может пропустить 4-8 недель 3
Все новости
-