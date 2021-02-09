- Нет, никаких предложений из России не поступало. Речь не только об официальных запросах, но и о предварительных контактах, так что эта информация не соответствует действительности. Вы знаете, Тайсон отыграл вне Бразилии уже 11 сезонов, и очень хочет вернуться на Родину, - передает слова Дарнеллеса "Евро-Футбол.Ру".
33-летний атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон в августе 2010 года перешел из бразильского "Интернасьонала" в харьковский "Металлист", откуда в январе 2013 года перебрался в состав "горняков". За прошедшие 8 лет футболист сыграл за "Шахтер" 290 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 78 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 2 забитых мяча и 1 голевой пас в 15 матчах во всех турнирах.
Агент Тайсона дал комментарий по информации об интересе к игроку со стороны российских клубов
Агент полузащитника "Шахтера" Тайсона Диего Дарнеллес прокомментировал информацию о предложениях контракта из России для своего клиента.
Фото: Getty Images
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