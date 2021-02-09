- Какая перспектива у Вендела? По мне это шикарный игрок, который вырастет в очень сильного футболиста. Он абсолютно точно поможет нам разнообразить наши атакующие действия. Вендел здорово действует и при переходе из обороны в атаку, и в быстрых атаках, и в позиционных. Он прекрасно работает с мячом. В матче с "Ригой" был одним из лучших. И не только по игре, но и по пониманию игры, - приводит слова Семака Sport24.
23-летний бразильский полузащитник Вендел перешел в "Зенит" из португальского "Спортинга" в октябре 2020 года, сумма трансферной компенсации составила 20,3 миллиона евро (по данным портала Transfermarkt). Футболист провел за сине-бело-голубых 10 официальных матчей - 6 в Российской премьер-лиге, в которых отметился одной результативной передачей, и 4 в Лиге чемпионов. В контрольном матче с "Ригой" (4:0) на межсезонных тренировочных сборах Вендел отличился забитым мячом.
Семак: Вендел - шикарный игрок, который вырастет в очень сильного футболиста
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о перспективах осеннего новичка команды полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
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