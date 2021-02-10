- Мое отношение к слухам о сокращении чемпионата до 12 команд? Я против. Абсолютно не вижу в этом смысла. Если лимит введен для популяризации футбола, то тут эта популяризация уменьшается - количество российских футболистов, которые могут играть, сократится с уменьшением количества команд. Плюс во многих городах футбол просто погибнет, - передает слова Семака Sport24.
В январе 2021 года в футбольном информационном пространстве появились проекты возможного реформирования Российской премьер-лиги, базовой идеей которых является количественное сокращение РПЛ с 16 до 12 клубов-участников. Рассматривались варианты с разделением лиги из 12 команд по итогам двух кругов на две шестерки, разыгрывающие "внутри себя" медали и вылет в низший дивизион, а также с введением системы плей-офф.
Семак рассказал о своем отношении к идее сокращения РПЛ до 12 клубов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказал свое отношение к проектам численного сокращения чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!