Степанов заявил, что сложнее всего было привезти в РПЛ Матиаса Норманна. По словам агента, "Ростов" долгое время пытался подписать этого игрока. В итоге "Ростов" воспользовался недовольством Норманна тем, что он не играл за основной состав "Брайтона", а также стремлением игрока сменить обстановку, добавил агент.
"Ростов" гонялся за ним три трансферных окна. Проделал огромную работу, чтобы заполучить его. Несколько раз приходилось летать в Англию и Норвегию — убеждать, что чемпионат России подходит Норманну по стилистике, а "Ростов" даст толчок в его карьере. В третье или четвертое трансферное окно все же удалось уговорить его и надавить на "Брайтон", чтобы расстались с Матиасом. "Брайтон" вовсе не хотел избавляться от него, однако "Ростов" воспользовался недовольством Норманна тем, что он не играл за основу, и его желанием сменить обстановку", - заявил Степанов.
Напомним, что Норманн пополнил состав "Ростова" зимой 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Норманн провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Матч ТВ
Агент Степанов: "Ростов" гонялся за Норманном три трансферных окна
Бывший игрок "Торпедо" и "Уотфорда", а ныне агент Андрей Степанов рассказал, какого футболиста было сложнее всего привезти в РПЛ.
Фото: "Ростов"
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