- Что касается образа, каждый видит то, что он хочет видеть. Кто-то видит в "Зените" империю зла. Но он так видит не потому, что это действительно так, а потому что это его видение ситуации. И его бесполезно переубеждать, - передает слова Семака Sport24.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги по итогам осенней части сезона, у команды Сергея Семака 41 очков после 19 проведенных туров. Отрыв от ближайшего преследователя ЦСКА составляет 4 очка. В двух предыдущих сезонах РПЛ сине-бело-голубые становились чемпионами.
Семак: кто-то видит в "Зените" империю зла. И его бесполезно переубеждать
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, не является ли он заложником своего образа положительного человека.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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