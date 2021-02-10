- Насколько мне сложно держать эмоции в себе и не давать им выйти? Меня дети закаляют. Дома ведь тоже не все так просто и гладко. Поэтому стараюсь сдерживать себя. Если научусь сдерживаться дома, то и на работе станет легче. Мне это несложно. Я такой есть. И всегда таким был. Конечно, на футболе могу иногда вспылить. Но по большей части нормально реагирую, потому что если в игре эмоции кипят, то после финального свистка пытаюсь больше анализировать, - цитирует Семака Sport24.
44-летний главный тренер "Зенита" Сергей Семак вступил в должность в мае 2018 года и руководил командой в 114 матчах, в которых сине-бело-голубые одержали 69 побед, 19 раз сыграли вничью и в 26 случаях уступили соперникам. Под руководством экс-капитана ЦСКА, "Рубина", "Зенита" и сборной России клуб с берегов Невы дважды стал чемпионом страны, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок России. В семье Сергея Семака 8 детей, также у главного тренера сине-бело-голубых есть внучка.
Семак: сложно держать в себе эмоции? Меня дети закаляют
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, насколько ему сложно сдерживать эмоции.
Фото: РПЛ
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