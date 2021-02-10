Крыховяк заявил, что сейчас чувствует себя нормально. Также он рассказал, что столкнулся со сложностями, когда пытался набрать форму после болезни.
"Сейчас всё нормально. Заболел в конце года, выпал дней на десять, пропустил выездные матчи Лиги чемпионов с "Баварией" и "Зальцбургом", очень жалел. Так и не вышел в декабре на прежний уровень после изоляции и лежания на кровати. В полную силу начал работать только после Нового года. Форма набиралась как-то непривычно, но терпимо", - заявил Крыховяк.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Крыховяк поучаствовал в 16 матчах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Матч ТВ
Крыховяк: так и не вышел в декабре на прежний уровень после изоляции и лежания на кровати
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал о том, как он себя чувствует после перенесенного заражения коронавирусом.
Фото: РИА Новости
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