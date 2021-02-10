Кержаков — о Быстрове: это не худший вариант для телеканала

Главный тренер "Томи" Александр Кержаков высказался о работе бывшего одноклубника Владимира Быстрова на телевидении.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
— Что касается Вовы, то, на мой взгляд, то, что он говорит, — это очень интересно, креативно. Многие обсуждают его высказывания, как он выглядит на экране. Я думаю, это не худший вариант для телеканала, — цитирует специалиста "Чемпионат".

Напомним, Кержаков и Быстров вместе выступали за "Зенит". Сейчас Александр тренирует клуб ФНЛ "Томь", который после 26 туров чемпионата занимает предпоследнее место с 17 очками.

Быстров начал работу на телевидении. Он запомнился своими различными высказываниями, в том числе, когда обращался к игрокам "Краснодара" представившись "Володькой".

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Теги: Кержаков Зенит Быстров
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