Защитник Морозов: видел себя только в форме "Динамо"

Защитник "Уфы" Григорий Морозов, права на которого принадлежат московскому "Динамо", рассказал, как попал в состав бело-голубых.
Фото: Sportbox
- Мой дядя работал во внутренних войсках МВД, он ярый болельщик "Динамо". Постепенно он начал мне рассказывать про "Динамо", про историю его великих игроков. Так я и начал следить за командой. И когда мне стали поступать первые предложения от московских клубов, я сразу сказал агенту, что поеду только в "Динамо". Какие были предложения? "Спартак", "Локомотив". Я играл за знаменитую "Академию Коноплева", и мы выиграли тогда все чемпионаты. Плюс я с 14 лет вызывался в юношеские сборные России. Но я видел себя только в форме "Динамо", - передает слова Морозова Sport24.

26-летний правый защитник Григорий Морозов появился в системе "Динамо" в августе 2012 года, выступал сначала за молодежный, а затем и за взрослый состав бело-голубых. За первую команду "Динамо" сыграл 30 матчей в Футбольной национальной лиге (1 гола, 3 результативных передачи), 80 матчей в Российской премьер-лиге (3 забитых гола), 8 матчей в Кубке России и 1 в Лиге Европы. В текущем сезоне провел за бело-голубых 4 матча во всех турнирах. В октябре 2020 года на правах аренды перешел в "Уфу", за которую сыграл 4 встречи в РПЛ (1 результативный пас) и 1 встречу в Кубке России (1 результативный пас).

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Теги: Морозов Динамо УФА
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