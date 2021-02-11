По данным источника, если "Аякс" примет предложение красно-белых по 29-летнему голландцу, то футболист прибудет в Москву не раньше следующей недели.
Для прибытия в расположение "Спартака" Промесу потребуется российская виза и разрешение на работу в России. Сообщается, что медицинский осмотр, вероятно, Квинси пройдет в Москве.
Участие хавбека в матче 1/8 финала Кубка России с московским "Динамо" 20 февраля практически исключено.
Промес защищал цвета "Спартака" в период с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых в сезоне-2016/2017 Квинси стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
Источник: "Спорт-экспресс"
Источник: Промес прибудет в Россию не раньше следующей недели и вряд ли сыграет с "Динамо"
"Спартак" продолжает вести переговоры с "Аяксом" по трансферу полузащитника амстердамского клуба Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
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