- Понятно, что это имиджевая история, но выкиньте еще 100 миллионов… Все равно игроки ушли, а оставшиеся нашли бы себе команды. Если бы решение зависело от меня, голосовал бы за то, чтобы не спасать. Перспектив ноль. Господин Прядкин топал ногами и руками махал, говоря, что "Тамбова" здесь не будет, а через месяц клуб объявился в РПЛ, несмотря на то, что у клуба нет стадиона для премьер-лиги. Сейчас апеллируют к губернатору, но на его месте я или вы задумался бы: с какой стати давать деньги? Тренируются не в Тамбове, играют не там, - цитирует Широкова "РБ-Спорт".
Ранее стало известно, что Российская премьер-лига постарается помочь "Тамбову" в истории с финансовыми проблемами, из-за которых клуб может уже в феврале 2021 года объявить о своем банкротстве и снятии с текущего чемпионата. РПЛ планирует заранее перечислить "Тамбову" причитающиеся ему по итогам сезона выплаты, в то время как клубы лиги готовы помочь "волкам" бесплатной арендой игроков. Команда приступила ко второму межсезонному тренировочному сбору, который проводится на территории Краснодарского края в городе Крымск.
Широков: голосовал бы за то, чтобы не спасать "Тамбов". Перспектив ноль
Экс-футболист Роман Широков высказал мнение о реакции РПЛ на возможное банкротство "Тамбова" по ходу текущего сезона.
Фото: ФК "Тамбов"
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