Широков: голосовал бы за то, чтобы не спасать "Тамбов". Перспектив ноль

Экс-футболист Роман Широков высказал мнение о реакции РПЛ на возможное банкротство "Тамбова" по ходу текущего сезона.

Фото: ФК "Тамбов"