Широков против Навального, Морозов против Шмурнова, Джикия против перехода в "Зенит". Главное за 11 февраля

А еще стала известна заполняемость матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Качественная аналитика по протестам


Бывший полузащитник сборной России, а ныне сотрудник юридической фирмы, Роман Широков сначала принял на себя гнев аудитории по поводу снижения зарплаты, из-за чего экс-игрок будет в течение двух лет выплачивать компенсацию судье Никите Данченкову. А теперь Широков осознанно вызвал на себя вообще весь либеральный хейт. Роман усомнился в честности недавних протестов. Зато приговор суда Алексею Навальному, по мнению Широкова, - абсолютно правильное решение.

Видимо, Роман Широков решил поменять спортивный федеральный канал на общественный. С подобной риторикой ему обеспечено участие в политических, если это можно назвать, шоу. Имеющаяся репутация позволит Широкову сходу влететь в один ряд с главными лицами российской пропаганды.

Истинный капитан "Спартака"


Назовите два показателя, по которым болельщики "Спартака" определяют любовь к клубу. Поцелуй "ромбика" - нет, тактический анализ стеночек-забеганий - тоже нет, авторы победных голов в дерби - близко, но... Для современных фанатов существуют два критерия. Первый - это отношение к "Зениту". Второй - мнение по поводу способностей Массимо Карреры. Георгий Джикия в интервью на Youtube-канале Красавы прошел проверку по обоим параметрам.

Широков против Навального, Морозов против Шмурнова, Джикия против перехода в "Зенит". Главное за 11 февраля

Джикия назвал Карреру топ-тренером и рассказал, как итальянец огненно мотивировал команду перед матчами. Но самое главное - Джикия признался об отказе от солидного предложения "Зенита". Капитан "Спартака" заявил, что проникся красно-белым духом. Несколько месяцев хватило, чтобы понять, что переход из "Спартака" в "Зенит" невозможен. Лучше интервью у спартаковцев в 2021 году не будет.

Здоровая критика "Матч ТВ"


Уехавший в аренду из московского "Динамо" в "Уфу" Григорий Морозов на расстоянии от столицы откровенно выложил все, что думает о некоторых комментаторах на главном спортивном канале страны. Морозов жестко прошелся по работе Александра Ивановича Шмурнова, заявив, что выключает звук, когда тот комментирует "Динамо". По инерции досталось Геннадию Сергеевичу Орлову вместе с Георгием Владимировичем Черданцевым.

Пора помимо списка запрещенных слов вводить новый список с запрещенными комментаторами? А может "Матч ТВ" выпустить специальный ответ - программа "Тотальный разбор" с анализом игры Морозова?

В Турцию не за деньгами


Федор Кудряшов - один из основных защитников сборной России. И в РПЛ он мог бы продолжать пылить в том же "Сочи" или в условном "Урале". Но Кудряшов решил вернуться в Турцию (раньше там играл за "Истанбул), на этот раз выбрав "Антальяспор". Защитник заявил, что его зарплата упала в 2 раза, подписав контракт на 500 тысяч евро. Но Кудряшов ни разу не пожалел о своем переходе. По его словам, он поехал не зарабатывать, а получать удовольствие.

Хороший у нас чемпионат, классный лимит. Почти все российские футболисты, уезжающие в Европу, теряют в деньгах, но ищут удовольствие. Вот такие у нас клубы - обеспечивают игроков безбедной жизнью, позволяя выбирать команды не для заработка, а для души. Правда, пример Кудряшов выбрал не самый удачный. От Турции в ЛЧ и ЛЕ в групповых раундах играли по одной команде. И обе не вышли в плей-офф. Еще хуже, чем у России.

Встреча Неймара с Месси отменяется


Самая интригующая пара плей-офф Лиги чемпионов теряет главных действующих лиц. В кубковом матче против "Кана" травму получил нападающий ПСЖ Неймар. Обследование определило, что бразильцу на восстановление потребуется четыре недели, а, значит, Неймар пролетает мимо встречи с "Барселоной". Бразильца жалко. Не жалеет его только главный тренер "Кана", который после поражения команды заявил, что оставляет слезы для Неймара. Только в том году бразилец не травмировался, и ПСЖ дошел до финала ЛЧ. А так февраль-март на регулярной основе становится для Неймара травмоопасным месяцем.


Кстати, комиссия УЕФА разобралась с ситуацией, которая сложилась в последнем матче ПСЖ в групповом раунде Лиги чемпионов. Это когда "Истанбул" всем составом психанул и обвинил румынского арбитра Себастьяна Кольцеску в расизме по отношению к Пьеру Вебо. Комиссия провела все возможные экспертизы и не нашла расизма в словах судьи.

Болельщики на Евро


Вторая волна коронавируса идет на спад, массовая вакцинация, наоборот, начинает расти, жизнь возвращает свой обычный режим. И хоть в национальных чемпионатах болельщиков на стадионы пока не пускают, в УЕФА уже задумались о предстоящем Евро-2020. Оргкомитет Санкт-Петербурга планирует, что арена будет заполняться на 100%, сообщает журналист Василий Конов. В Питере не исключают, что персоналу придется пройти вакцинацию. Окончательно вопросы будут решаться в апреле.

Фото: ТАСС, Чемпионат, Getty Images

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Теги: Широков Джикия Спартак Зенит Матч ТВ Неймар Кудряшов
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