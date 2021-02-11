Широков: система "осень-весна" прибила вторую лигу и не дала существенных преференций РПЛ

Экс-футболист Роман Широков высказался о последствиях введения в российском футболе системы "осень-весна".

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- Это существенно прибило вторую лигу и не дало существенных преференций РПЛ. Какие плюсы? А самый большой минус - убили вторую лигу; и теперь мы летом не играем в футбол. Да, раньше из 4 лет тоже 2 года не играли из-за пауз на Евро и на ЧМ, но 2 года играли. А теперь летом чуть ли не по 2 месяца перерыв, когда нормальные люди в нашей стране играют в футбол, - цитирует Широкова "РБ-Спорт".



Система "осень-весна" в российском футболе была введена на рубеже нулевых и десятых годов XXI века, переходным стал чемпионат России 2011/2012, продлившийся полтора года. До ее введения российские клубы дважды выигрывали Кубок УЕФА, один раз Суперкубок Европы и выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов, при новой системе лучшим достижением наших команд является 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы. В 2010 году количество клубов-участников Второго дивизиона составляло 75 клубов в 5 зонах. В текущем сезоне оно составляет 64 клуба в 4 группах.