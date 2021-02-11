Кудряшов летом 2019 года мог вернуться в "Спартак"

Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов рассказал, как летом 2019 года мог оказаться в "Спартаке".
Фото: сборная России
— Перед переходом в "Сочи" летом 2019-го разговаривал со "Спартаком". Там был Цорн. Получилось странно: они предложили одни условия, через два дня сказали, что этих условий не будет, а дают в два раза меньшие плюс разные бонусы за количество игр, — цитирует Кудряшова Sports.ru

33-летний Кудряшов выступал в структуре "Спартака" с 2005 по по 2012 год, проведя за команду 46 матчей и отдав голевую передачу. Летом 2019 года защитник, тогда защищавший цвета турецкого "Башакшехира", стал игроком "Сочи", за который отыграл один сезон и стал игроком "Антальяспора".

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Теги: Спартак Сочи Кудряшов
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