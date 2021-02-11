— Мне звонили и просили передать ему, что им интересуется "Галатасарай". Я передал Далеру, сказал, что, если у него будет заинтересованность, свяжу с человеком. На что он ответил: "Нет", — цитирует Кудряшова Sports.ru.
Напомним, летом 2020 года 28-летний Кузяев был свободным агентом после истечения контракта с "Зенитом". Сообщалось, что игрок собирается найти клуб в Европе. В конце трансферного окна полузащитник вновь подписал соглашение с сине-бело-голубыми.
Кузяев отказался переходить в "Галатасарай"
Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов рассказал, как представители "Галатасарая" интересовались полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"
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