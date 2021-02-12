Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Насибов скончался на 67-м году жизни.
По словам Цвейбы, Акинфеев подарил Насибову миллион рублей, когда узнал, что тому предстоит операция.
"Когда Акинфеев узнал, что у Насибова будет операция, он подарил Мише миллион рублей. Это серьезный поступок. Миша мне это сказал, я подумал: "Вот он красавчик!" Это было перед последней операцией. Команда отправилась на сборы, а Насибов остался из-за операции", - заявил Цвейба.
Источник: Чемпионат
Акинфеев подарил бывшему массажисту ЦСКА Насибову миллион рублей перед операцией
Бывший игрок "Динамо" и сборной СССР Ахрик Цвейба рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подарил миллион рублей бывшему массажисту "армейцев" Михаилу Насибову.
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!