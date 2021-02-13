- В 2001-м в "Рубин" пришел нападающий Чаладзе и рассказал, как было в "Алании" при Газзаеве. Имел задачу бежать на дальнюю, однажды не побежал, получил штраф 2000 долларов. Огромные деньги для тех времен. Зато никто больше такого себе не позволял. Бекиевич жесткий, не оштрафует, так на лавку посадит. И это тоже работает, - цитирует Кафанова Matchtv.ru.
Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов, одним из профильных направлений работы которого является игра команды на стандартах, до марта 2019 года постоянно работал в тренерском штабе Курбана Бердыева. С мая 2000 по декабрь 2001 года они совместно работали в смоленском "Кристалле", с января 2002 по декабрь 2013 года и с июня 2017 по март 2019 года - в казанском "Рубине", с декабря 2014 по май 2017 года - в "Ростове".
Кафанов: Чаладзе у Газзаева не побежал на дальнюю штангу при стандарте - получил штраф две тысячи долларов
Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов рассказал о методах дисциплинарного воздействия на игроков, применяемых различными тренерами.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!