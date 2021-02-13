Карпин высказался против того, чтобы число команд в Премьер-Лиге было уменьшено.
"Уменьшать количество [команд] — неправильно. Другое дело — чтобы у нас было больше команд, нужно делать другие вещи. Пусть будет меньше денег, но больше нормальных стабильных команд. Даже с меньшими деньгами можно создать стабильный клуб", - заявил главный тренер "Ростова".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что число команд в РПЛ может быть уменьшено до 12.
Отметим, что по итогам 19 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
Источник: Матч ТВ
Карпин: уменьшать количество команд в РПЛ - неправильно
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал возможное сокращение количества команд в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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