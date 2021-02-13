Карпин затруднился сказать, хотел ли бы он когда-нибудь поработать тренером сборной. Также наставник "Ростова" заявил, что ему непонятна работа тренера национальной команды.
"Сборная — это другое. Кто-то считает, что в перспективе я идеальный тренер для сборной России? Идеальный тренер сейчас в сборной есть — Станислав Саламович. Поэтому про сборную говорить даже не хочу — и нельзя, и не надо. Не знаю, хотел бы когда-нибудь тренировать сборную. Честно. Никогда об этом не думал. Там другая работа. Работа клубного тренера мне понятна, работа тренера сборной мне непонятна", - сказал Карпин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Ростов" под руководством Карпина набрал 32 очка. "Желто-синие" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Матч ТВ
Карпин: в перспективе я идеальный тренер для сборной России? Идеальный тренер сейчас в сборной есть
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о перспективах стать главным тренером сборной России.
Фото: "Ростов"
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