По словам Карпина, во второй части сезона "Ростов" будет стремиться стабилизировать состав и игру.
"Цель на весеннюю часть, как и на осеннюю, когда ушли многие наши футболисты, — стабилизировать состав, игру. А дальше уже посмотрим. Понятно, что важен результат, мы не любим проигрывать. Я — меньше всех. Самое плохое, что не умею проигрывать. Поменялась половина состава, но стояла цель все равно побеждать в каждой игре", - заявил Карпин.
Отметим, что "Ростов", набрав 32 очка, располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Матч ТВ
Карпин назвал цель "Ростова" на весеннюю часть сезона
Наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал о цели команды на весеннюю часть нынешнего розыгрыша чемпионата России.
Фото: "Ростов"
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