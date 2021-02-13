"Я с ней, в принципе, не начинал никакие истории". Быстров прокомментировал конфликт с Семенович

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о конфликте с певицей и бывшей фигуристкой Анной Семенович.
Фото: "Советский спорт"
Напомним, ранее Быстров резко высказался в адрес Семенович. Он заявил, что если бы Анна захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы себе грудь. Семенович прокомментировала это заявление Быстрова. Она назвала такое поведение экс-игрока сборной России аморальным.

"История с Семенович? Я с ней, в принципе, не начинал никакие истории", - прокомментировал конфликт Быстров в эфире телеканала "Матч ТВ".

Также в эфире канала пошутили, заявив, что Быстров и Семенович сформируют пару на шоу "Ледниковый период". Владимира спросили, кто будет делать поддержку в паре.

"Она меня, конечно. Я плохо катаюсь, поэтому она будет", - ответил Быстров.

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Теги: Быстров
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