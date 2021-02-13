Аршавин отметил, что руководство Премьер-Лиги поступило правильно, решив помочь "Тамбову". Вместе с тем он указал на негативные аспекты пребывания "Тамбова" в РПЛ.
"С одной стороны правильно, что лига помогает "Тамбову", с другой — лига может быть не заинтересована, чтобы эта команда оставалась в ней дальше. Очень часто происходят в лиге такие дела, как ситуации с "Тосно" или "Анжи". Это очень плохо, клуб играл не дома, а в Саранске. Команда должна играть на своем поле, должна быть инфраструктура", - заявил Аршавин.
Напомним, ранее сообщалось, что "Тамбов" из-за финансовых проблем может сняться с текущего розыгрыша чемпионата России. При этом РПЛ и РФС выразили желание помочь клубу доиграть нынешний сезон.
На данный момент "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).
Источник: Матч ТВ
Аршавин - о "Тамбове": команда должна играть на своем поле, должна быть инфраструктура
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с финансовыми проблемами "Тамбова".
Фото: AMA / Getty Images
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