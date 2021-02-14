Матч 1/8 финала Кубка России между "Тамбовом" и "Локомотивом" может не состояться

Спортивный директор "Тамбова" рассказал, по какой причине может не состояться матч 1/8 финала Кубка России против "Локомотива".
Фото: "Getty Images"
"Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты.

Если мы не решим вопрос с сокращением зарплаты, матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник", - сказал Худяков.

Матч 1/8 финала Кубка России между "Локомотивом" и "Тамбовом" должна состояться в Москве 21 февраля. Стартовый свисток будет дан в 17:00 мск.

В "Тамбове" сложная финансовая ситуация. У тамбовской команды есть задолженность по заработным платам перед игроками. Группа игроков тамбовчан бойкотировала последние игры первой части текущего сезона РПЛ.

РФС запретил "Тамбову" регистрировать новичков. В клубе на контракте осталось восемь футболистов. Сейчас тамбовский клуб проходит тренировочный сбор в Крымске.

В РПЛ "Тамбов" идет на 16-м месте, имея в активе 13 очков после 19-ти матчей.

Источник: ТАСС

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Теги: Тамбов Худяков
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