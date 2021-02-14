Ранее Карпин заявил, что российские игроки не стремятся выступать за границей из-за высоких запросов по зарплате. Также он отметил, что россияне не выступают в европейских клубах, поскольку не в состоянии справиться с конкуренцией.
Аршавин, комментируя высказывание Карпина, заявил, что лимит на легионеров в РПЛ создает проблемы. По его словам, в России мало талантливых молодых футболистов, и такой дефицит порождает завышенные цены.
"Человек разбирается в футболе. Потому что вы лимит сделали, как вы хотите по-другому? А талантливых молодых футболистов мало. Дефицит рождает завышенные цены. Надо, чтобы российские и зарубежные клубы жили по одним законам рынка, однако это не так. Почему последний всплеск переходов россиян в иностранные клубы был после Евро-2008? Потому что российский чемпионат никому не интересен, его никто не смотрит. Смотрят на выступления сборной и игры команд в еврокубках", - сказал Аршавин.
Источник: Матч ТВ
Аршавин: в России мало талантливых молодых игроков, дефицит рождает завышенные цены
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на высказывание наставника "Ростова" Валерия Карпина о переходах российских футболистов в европейские клубы.
Фото: AMA / Getty Images
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