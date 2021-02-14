Кришито назвал самое яркое воспоминание о "Зените"

Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито, ныне играющий за "Дженоа", назвал самое яркое воспоминание о выступлениях в петербургском клубе.
Фото: РИА Новости
Кришито заявил, что самое яркое воспоминание о "Зените" - его прощальный матч в клубе. Также он сообщил, что смотрит матчи "сине-бело-голубых".

"Прощальный матч. Я этого не ожидал, на меня это произвело по-настоящему сильное впечатление. Сейчас я в Италии, но, если есть возможность, обязательно смотрю матчи "Зенита", потому что эта команда и эти болельщики навсегда в моем сердце", - сказал Кришито.

Напомним, что Кришито выступал за "Зенит" в 2011-2018 годах.

Источник: tele-sport.ru

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Теги: Кришито Зенит Дженоа
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