Кришито заявил, что самое яркое воспоминание о "Зените" - его прощальный матч в клубе. Также он сообщил, что смотрит матчи "сине-бело-голубых".
"Прощальный матч. Я этого не ожидал, на меня это произвело по-настоящему сильное впечатление. Сейчас я в Италии, но, если есть возможность, обязательно смотрю матчи "Зенита", потому что эта команда и эти болельщики навсегда в моем сердце", - сказал Кришито.
Напомним, что Кришито выступал за "Зенит" в 2011-2018 годах.
Источник: tele-sport.ru
Кришито назвал самое яркое воспоминание о "Зените"
Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито, ныне играющий за "Дженоа", назвал самое яркое воспоминание о выступлениях в петербургском клубе.
Фото: РИА Новости
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