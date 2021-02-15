Кришито сообщил, что часто разговаривает о России с женой. По словам футболиста, ему и его семье хочется приехать в Петербург, встретиться с друзьями и увидеть город.
"В первый год после возвращения в Италию я все равно часто ездил в Питер с семьей. С женой мы часто говорим о России. Нам очень хочется приехать в Санкт-Петербург, встретиться с друзьями, увидеть город. Дети меня постоянно спрашивают: "Когда мы вернемся в Россию?" Значит, для них это много значит", - рассказал Кришито.
Напомним, что Кришито выступал за "Зенит" в 2011-2018 годах. В нынешнем розыгрыше Серии А 34-летний защитник провел 13 матчей и забил один гол.
Источник: tele-sport.ru
Кришито: часто говорим о России с женой. Нам очень хочется приехать в Санкт-Петербург
Защитник "Дженоа" Доменико Кришито, ранее выступавший за "Зенит", рассказал, что скучает по Санкт-Петербургу.
Фото: "Зенит"
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