- Сейчас чувствую, что мой игровой менталитет меняется на тот, что подходит РПЛ. Верю, что во второй части сезона вы увидите Малкома, который будет чаще забивать и в целом принесет "Зениту" намного больше пользы, - цитирует Малкома Sports.ru.
23-летний бразильский атакующий хавбек Малком был приобретен "Зенитом" у "Барселоны" за 40 миллионов евро в августе 2019 года. В своем первом сезоне за сине-бело-голубых футболист сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. В текущем сезоне - 19 матчей, в которых Малком отличился 1 голом и 2 ассистами.
Малком: мой игровой менталитет меняется на подходящий РПЛ
Полузащитник "Зенита" Малком рассказал о своих ожиданиях от весенней части текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
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