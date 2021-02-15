Агент Бохинена рассказал о возможностях игрока и его позиции на поле

Агент новичка ЦСКА полузащитника Эмиля Бохинена Стейн Хофф поделился информацией о наиболее эффективных качествах игрока и его возможных позициях на футбольном поле.
Фото: "Чемпионат"
- Он современный центральный полузащитник. Может сыграть "шестерку" и "восьмерку" или немного глубже в центре поля, в зависимости от схемы игры. Он левша, а еще очень высокий и физически крепкий. Главное, что он всегда идет на мяч и не торопится избавляться от него. Наоборот, стремится сохранить, пока не найдет лучшего момента, чтобы отдать пас, - передает слова Хоффа Sport24.

Напомним, сегодня ЦСКА сообщил о подписании контракта с 21-летним норвежским полузащитником Эмилем Бохиненом. Срок действия соглашения с футболистом составляет 4 с половиной года и истекает в июне 2025 года. Ранее Бохинен выступал за норвежский "Стабек", за который провел в высшем дивизионе чемпионата Норвегии 67 матчей, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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Теги: ЦСКА Бохинен
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