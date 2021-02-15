Малком рассказал, какой клуб РПЛ стал для него принципиальным соперником

Атакующий полузащитник "Зенита" Малком рассказал, против какого клуба РПЛ ему было сложнее всего играть.
Фото: ФК "Зенит"
- Однозначно самая сложная игра - гостевая против "Динамо" в этом сезоне. Они играют очень жестко, до смены тренера - еще и очень глубоко, нам было сложно найти свободные зоны. Из-за их грубой игры и моей травмы в прошлом сезоне "Динамо" стало очень принципиальным соперником для меня, - приводит слова Малкома Sports.ru.

23-летний бразильский вингер "Зенита" Малком стал игроком "Зенита" в августе 2019 года и уже во втором своем матче за сине-бело-голубых, соперником в котором стало московское "Динамо" (2:0 в гостях), получил повреждение. По причине этой травмы футболист пропустил более полугода, включая весь групповой турнир Лиги чемпионов, и в следующий раз вышел на поле только 29 февраля 2020 года. Встреча 5 тура РПЛ текущего сезона "Динамо" - "Зенит" закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

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Теги: Зенит Динамо Малком
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