- В детстве у нас совершенно не было денег. Например, моей бабушке порой приходилось продавать кастрюли и сковородки, чтобы дать мне денег доехать до тренировки, - передает слова Малкома Sports.ru.
23-летний бразильский полузащитник Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в августе 2019 года. До трансфера в каталонский клуб вингер выступал за французский "Бордо" и бразильский "Коринтианс".
Малком: бабушке приходилось продавать кастрюли и сковородки, чтобы я мог доехать до тренировки
Бразильский полузащитник "Зенита" Малком рассказал о тяжелом материальном положении его семьи в детстве.
Фото: ФК "Зенит"
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